Beşiktaş'ın borcu açıklandı

'Keşke elim kolum kopsaydı da arkadaşımız sağ çıksaydı'
'Keşke elim kolum kopsaydı da arkadaşımız sağ çıksaydı'
İmamoğlu yeniden yargılanacak
İmamoğlu yeniden yargılanacak
Gasbettikleri aracı, deprem hasarlı aracın şasi numarasıyla değiştirip satmak istemişler
Gasbettikleri aracı, deprem hasarlı aracın şasi numarasıyla değiştirip satmak istemişler
Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Samsun Üniversitesi, havacılık sektörüne teknisyen yetiştirecek
Samsun Üniversitesi, havacılık sektörüne teknisyen yetiştirecek
Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Hipnoz ile çocuklara 'ailesinden istismar gördüğünü' söyleten profesör tutuklandı
Hipnoz ile çocuklara 'ailesinden istismar gördüğünü' söyleten profesör tutuklandı
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 memurdan 2'si tutuklandı
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 memurdan 2'si tutuklandı
Mülteci değil İslam nefreti: Yalan haberler ve asılsız iddialar artıyor
Mülteci değil İslam nefreti: Yalan haberler ve asılsız iddialar artıyor
'Hem enflasyonu düşürmeniz hem de büyümeyi sürdürmeniz mümkün'
'Hem enflasyonu düşürmeniz hem de büyümeyi sürdürmeniz mümkün'
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
İşte 2023 yılı tarım desteklerinin ayrıntıları
İşte 2023 yılı tarım desteklerinin ayrıntıları
Otomotivciler taşıt kredileri için düzenleme istiyor
Otomotivciler taşıt kredileri için düzenleme istiyor
Talip Geylan: Bakan Tekin'in '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' söylemi kıymetli
Talip Geylan: Bakan Tekin'in '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' söylemi kıymetli
Bakan Şimşek: Maliye ve para politikası ahenkli gidecek
Bakan Şimşek: Maliye ve para politikası ahenkli gidecek
THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
'Ayasofya'nın restorasyonu 50 yıl sürecek' iddialarına açıklama
'Ayasofya'nın restorasyonu 50 yıl sürecek' iddialarına açıklama
Türkiye'nin kaynaklarını kullanacağı öncelikli sektör ve projeler
Türkiye'nin kaynaklarını kullanacağı öncelikli sektör ve projeler
Konutta yılın en yüksek satışı
Konutta yılın en yüksek satışı
Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de: Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek
Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de: Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek
Erdoğan: En azılı Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor
Erdoğan: En azılı Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor
Yargıtay: Eşten habersiz ev satışı boşanma sebebi
Yargıtay: Eşten habersiz ev satışı boşanma sebebi
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti
Bakanı Tekin: Bugün artık kendi modelimizi üretmenin vaktidir
Bakanı Tekin: Bugün artık kendi modelimizi üretmenin vaktidir
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 2. olağan toplantısı başladı. Divan kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulübün borcunun toplam 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olduğu ifade edildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 15:21, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 15:22
Yazdır
Beşiktaş'ın borcu açıklandı

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk, yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yapılanması gerektiğini belirterek, "Beşiktaş'ımızın Çinliler, Araplar ve Rus oligarklar tarafından alınması mı istiyoruz ya da sahibi biz Beşiktaşlılar olarak mı kalacağız? Burada bir tercihte bulunacağız. Gelirimiz, taş çatlasa 60 milyon avro. Tuhaf tuhaf rakamlarla yaşamamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanlığına aday olacağı şeklindeki iddialara ilişkin de görüşlerini aktaran Yamantürk, "Sağda, solda duyuyoruz ve okuyoruz. Diyorlar ki '100 milyon avroyla geliyor'. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Böyle rakamlara telaffuz etmek bana yakışmaz. Doğru değil." diye konuştu.

Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 696 milyon 974 bin TL

Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı. Divan kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulübün toplam 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olduğu ifade edildi.

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31 Mayıs tarihi itibarıyla 6 milyar 696 milyon 974 bin TL. Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunu, alacaklarını ve Beşiktaş'ın ödemesi gereken faiz, ana para ve borçlarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Bu Habere Tepkiniz