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Silivri'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı

Silivri'de oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynadığı sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı. Oğlunun yüzünde yara izi kalma ihtimali bulunduğunu kaydeden Eroğlu, Hamza'nın arkadaşlarının yüzündeki yarayı sormasından çekindiği için okula gitmek istemediğini ancak ikna edip gönderdiklerini aktardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 15:57, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 16:04
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Silivri'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı

Silivri Kiptaş Konutları'nda ailesiyle yaşayan 9 yaşındaki Hamza Eroğlu, 2 Eylül'de site bahçesindeki kum havuzunda oynarken yanına gelen sahipsiz bir köpeği sevmek istedi. Elini uzattığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Hamza, yüzünden yaralandı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen Hamza'nın 5 santimetrelik yara oluşan yüzüne dikiş atılırken, çocuğa kuduz ve tetanos aşıları da yapıldı.

İhbar üzerine sahipsiz köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

"BİRKAÇ KİŞİYE DAHA SALDIRDI"

Yaralanan Hamza Eroğlu'nun babası Ömer Eroğlu, olay günü eşinin kendisini ağlayarak araması üzerine eve gittiğinde oğlunu perişan halde bulduğunu söyledi.

Çocuğuna sitedeki köpeğin saldırdığını belirten Eroğlu, "Saldırı sonucunda yüzünü parçalamış. Hemen apar topar hastaneye götürdük. Acil müdahale yapıldı. Tetanos, kuduz aşısı yapıldı. Yüzü uyuşturuldu, dikiş atıldı. Antibiyotik verildi." diye konuştu.

Eroğlu, oğlunun normalde köpeklerden korkmadığını ve hayvanları çok sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlum bizzat yanlarına gider, sever. Bu da devamlı sevdiği bir köpekti. Ancak bu köpek birkaç kez daha vukuatta bulundu. Site sakinleri ve sitedekiler dışında birkaç kişiye daha saldırdı. En son oğlumuza saldırdı. Sahipli bir köpek değil. Sitede bulunan 9-10 köpekten biri. Site yönetimine birkaç kez söyledik ama kale almadılar. Hayvanseverler, 'Bu köpek mi yaptı?' diyor. Oğlumuzun yüzünü, aşı karnesini gördükleri halde. Adı 'hayvansever' diye geçenlerin hayvan sevgisiyle hiçbir alakaları ok. Benim oğlum daha hayvansever biridir. Saldıran köpek o olduğu halde köpeği vermek istemediler. En son veteriner arkadaşlar geldi. Köpeği zor zaptettiler, alıp götürdüler. Diğer köpeklerin de götürülmesini istiyoruz. Hayvandır, hayvan hayvanlığını yapar."

"OKULA GİTMEK İSTEMİYOR"

Oğlunun yüzünde yara izi kalma ihtimali bulunduğunu kaydeden Eroğlu, Hamza'nın arkadaşlarının yüzündeki yarayı sormasından çekindiği için okula gitmek istemediğini ancak ikna edip gönderdiklerini aktardı.

Baba Eroğlu, yetkililerin bu sorunu çözmelerini istediklerini belirterek, "Bugün bizim oğlumuza oldu. Yarın sizin oğlunuza, çocuğunuza olmayacağı ne malum? Kesinlikle bir el atmalarını istiyoruz. Biz de korkuyoruz. Tamam bizim de hayvan sevgimiz var ama hayvan sonuçta yani. Biz de temkinli yaklaşıyoruz. Biz hayvana karşı değiliz. Onların da doğasındadır bu. Site içerisinde olmaması gereken şey. Kim sahiplenmek istiyorsa sahiplensin evinde baksın." şeklinde konuştu.

"KÖPEKLERDEN ARTIK UZAK DURACAĞIM"

Saldırıya uğrayan Hamza Eroğlu ise olay anını anlatarak, "Arkadaşlarımla kumlu parktaydım. Köpeği sevmeye gidiyordum yanına. Köpek beni patileriyle itti, yere düşürdü. Yüzümü pençeledi. O köpekle daha önce çok oyun oynadım. Sonra arkadaşımın evine gittik. Bir kadın annemi aradı. Havlu verdi, bana yüzüme tuttu. Babamı aradık, hastaneye gittik. Dikiş attılar yüzüme. İğne vuruldu. 20 gün boyunca 3 günde bir kuduz aşısı olacağım. Onlara yine yaklaşacağım, yine seveceğim ama köpeklere karışmayacağım. Kedilerle falan... Köpeklerden artık uzak duracağım." ifadelerini kullandı.

Hamza Eroğlu ayrıca, oturdukları sitenin tarlaların içinde bulunduğunu, bu nedenle çevresinin kapatılmasını gerektiğini belirterek, sahipsiz köpeklerin de siteden götürülmesini istedi.

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