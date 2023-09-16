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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, 7 sözleşmeli bilişim personeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde istihdam edilecek. İşte alım için detaylar..

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 16:50, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 16:54
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı paylaştı. Müdürlüğün resmi internet adresinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Pozisyon ve Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanları

AĞ UZMANI (1 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar

SİSTEM UZMANI (1 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar

KIDEMLİ CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı): 3 katına kadar

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 kişi- Tam Zamanlı): 3 katına kadar

İŞ ANALİSTİ (1 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar


DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 18/09/2023-29/09/2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

d. Ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğeri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenbelirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f. Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirme imkanına açık olmak.

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