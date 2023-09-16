Bursa'da kız arkadaşını öldüren kişi, kendi hayatına da son verdi
Bursa'da, T.Ş. (35), evine gittiği sevgilisi N.D.'i (38), çıkan tartışmada 10 yaşındaki kızının gözü önünde tabancayla başından vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olay, D.'in kızı E.E.K.'nin 112'yi aramasıyla ortaya çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 23:10, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 23:20
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kız arkadaşını öldüren kişi, aynı tabancayla kendi yaşamını da sonlandırdı.
Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak'ta yaşayan bir çocuk annesi Nurgül Demir (38), erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Tuncay Şener (35) ile tartıştı.
Şener, yanındaki tabancayla Demir'i öldürdükten sonra kendi hayatına da son verdi. Bu sırada evde bulunan ve yaşananları gören Demir'in kızı, komşulardan yardım istedi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Nurgül Demir'in ve Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Demir ve Şener'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.