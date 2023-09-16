Bursa'da Lezzet Şöleni: Gastronomi Festivali Başlıyor!

Bursa'nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin içerikle hazırlanan ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki renkli kortejle start alan 2. Bursa Gastronomi Festivali'nin resmi açılış töreni, adeta dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park'ta yapıldı. Festival alanının girişindeki kurdele kesilmesiyle start alan festivalin açılış törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, gastronomi profesyonelleri, şefler, gastronomi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Topraktan sofraya Bursa lezzetleri

Festivalin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gastronomi festivalinin bu yıl ikincisini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Geçen yılki festivalden mükemmel sonuçlar elde ettiklerini ve festivalin hemen ardından konunun tarafları ile toplanıp, 'neler eksikti' ve 'daha neler yapılabilir' konularını irdelediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa sahip olduğu tüm değerlerin yanında aynı zamanda bir turizm şehri. Turizmin en büyük tetikleyicilerinden bir tanesi de gastronomi. Turist geldiğinde yemek istiyor, içmek istiyor. İşte bu noktada var olan potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Allah'a hamdolsun çok da güzel gidiyoruz. Bu seneki parolamız da 'Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi'. Çünkü bizim 30 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. 5 tane de bekleyen var. En son Yenişehir Biberi ve Keles Kirazı'nın tescilini aldık. Bursa ürünün topraktan ta ki sofrada yemeğe dönüşene kadarki sürecin tüm aşamalarına ev sahipliği yapıyor. Bu ürünlerin hepsi Bursa'da yetişiyor. Burada sadece Bursa'nın ürünleri değil, Erzurum'un cağ döneri de var Urfa'nın kebabı da var. Çünkü Bursa gerçekten renkli bir mozaik. Bursa'da 80 vilayeti, Balkanları Kafkasları bulabilirsiniz. Burada kadın kooperatiflerimiz var. Yine depremzede 11 ilimize davet gönderdik. 8 ilimizden dernekler burada. Emeği geçenlere, burada olup bizlere güç verenlere teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank da kadim bir tarihe sahip olan Bursa'nın zengin bir mutfağı olduğunu, bunu tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Geçen yılki festivalde 400 bin kişinin ağırlandığını hatırlatan Varank, "Sayı bu yıl inşallah 500-600 binin üzerine çıkacak. Biz diyoruz ki; Bursa herkesin görmesi gereken bir şehir. Bursa'nın lezzetleri de herkesin tatması gereken lezzetler. Herkesi gastronomi festivaline bekliyoruz" dedi.

Farklı kültürler, farklı lezzetler

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise Anadolu'nun kadim başkentlerinden Bursa'nın doğu ile batının kesişim noktasındaki konumuyla yemek kültürü açısından da önemli bir gastronomi merkezi olduğunu söyledi. Bursa'nın farklı kültürler ve farklı lezzetlerin harmanlandığı bir şehir olduğunu dile getiren Demirtaş, "Mevcut potansiyelimizi daha yukarı çıkarmak, Bursa'yı bu coğrafyanın en ünlü gastronomi destinasyonlarından biri halinde getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Anadolu'nun enfes lezzetlerine ev sahipliği yapan Bursa'mızın geleneksel mutfağını dünden bugüne, bugünden geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri aşçı önlüklerini giyip, mutfaktaki hünerlerini gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 'kuzu kapama', Vali Demirtaş 'kirde kebabı', Milletvekili Mustafa Varank 'kestaneli pilav', Emel Gözükara Durmaz ve Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç 'maydonoz köftesi', Milletvekili Ahmet Kılıç 'üzüm dede çorbası' yaptı.

Protokolün yemek yarışmasının ardından birlikte pasta kesildi ve yapılan yemekler vatandaşlara tattırıldı.