Kayseri'de tartıştığı teknikeri öldüren polis tutuklandı
Kayseri'de emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis memuru tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 17:07, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 17:11
Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında tartıştığı tekniker S.S'yi önceki gün beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru Ş.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen Ş.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.