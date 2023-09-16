Zincirleme trafik kazasında 5 polis memuru yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 polis memuru yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 17:04, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 17:15
D-100 kara yolu Ankara istikameti Serdar Mahallesi'nde, çevik kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışının bir süre kontrollü sağlanması sonucu araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.