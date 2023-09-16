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4 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Adana, İzmir, Bolu ve Ankara'da orman yangını çıktı. Ekiplerin 4 ilde alevlerle mücadelesi sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 18:06, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 18:12
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4 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Bolu, Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesi Zeyneller Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

Adana

Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir

Menderes ilçesinin, Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 16 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ankara

Kızılcahamam'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Meşeler Yaylası Akyarma mevkisinde orman yangını çıktı.

İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

4 ilde ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

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