Düğünde karnına kurşun isabet eden gelinin babası yaralandı

İddiaya göre, Kurşunkaya köyünde düzenlenen bir düğünde, silahlarla havaya açılan ateş sırasında gelinin babası Ömer İ'nin (47) karın bölgesine kurşun isabet etti.

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