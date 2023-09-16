Ankara'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Ankara'da otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 20:43, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 20:44
Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Cimşit mezarlığı yolunda, servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada serviste bulunan 9, otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.