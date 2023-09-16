Milli güreşçi Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde kaybetti

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Khotsianivskyi'yi 3-0 yenerek, yarı finalde İranlı Amir Hossein Abbas Zare ile karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, yarı finalde Abbas Zare'ye 4-0 mağlup oldu.

Taha Akgül, şampiyonada bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Öte yandan milli güreşçilerden 70 kiloda Servet Coşkun, ikinci turda Japon rakibi Yoshinosuke Aoyagi'ye 6-4 mağlup oldu. 86 kiloda Osman Göçen ise üçüncü turda Özbek rakibi Javrail Shapiev'e 11-0 yenilirken, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ise çeyrek finalde Kırgızistanlı rakibi Taiyrbek Zhumashbek'e 4-2 mağlup oldu.