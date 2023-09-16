İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.









