İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı
İstanbul'da Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 23:01, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 23:24
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.