Trabzon Valiliğinden turistin darbedilmesine ilişkin açıklama
"İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür"
Trabzon Valiliği, kentte bir turisti darbeden kişinin gözaltına alındığını ve hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül'de saat 22.20 sıralarında Trabzon kent meydanında iki turist arasında sözlü tartışma yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, "İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür." ifadeleri kullanıldı.
Polisin, şüpheliyi hemen yakalayarak gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, ilde turist olarak bulunan misafirin tedavisinin Valilik takibinde hastanede yapıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.