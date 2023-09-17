Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 07:59, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 07:57
Ali İhsan Uluçay idaresindeki 01 Y 8506 plakalı minibüs, Kahta-Siverek kara yolunun 8'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.
Sürücü Uluçay kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.