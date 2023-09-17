Emniyet müdüründen guguklu mesaj

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun X'deki (Twitter) hesabında "Yine Guguk kuşları. O kadar çok ki artık ayırt etmekte zorlanıyoruz" şeklindeki paylaşımı dikkat çekti. Çorumlu'nun bu mesajıyla kendilerini gizlemeye çalışan kripto FETÖ'cüleri işaret ettiği belirtiliyor. FETÖ'cüler varlıklarını sürdürmek amacıyla farklı gruplara sızdıkları için "guguk kuşları" olarak anılıyor.

GUGUK KUŞUNUN ÖZELLİĞİ

FETÖ'cülere ilham veren guguk kuşunun özelliği de ilginç: Birçok guguk kuşu türü kuluçkaya yatmak yerine, yumurtasını kuluçkadaki bir başka kuşun yuvasına koyuyor. Kuş fark etmesin diye de yuvadaki yumurtalardan birini dışarı atıyor. Yumurtadan en önce çıkan yavru guguk kuşu yiyeceğini bölüşmemek için kalan yumurtaları yuvadan atıyor. Biraz palazlanınca da yuvayı yıkıp gidiyor.