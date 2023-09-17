Ankara'da 2 bin kaçak emlakçı var

Sahte emlakçıların büyük bir kısmının herhangi bir dükkanı ya da ofisi bulunmuyor.

Gayrimenkul sektöründeki fiyat spekülasyonlarıyla mücadele artarak sürüyor. Hiçbir yetki belgesi olmadan emlakçılık yapan ve piyasayı manipüle eden sahte emlakçılara yoğunlaşan Ticaret Bakanlığı; bağlı il müdürlükleri, belediyelerin kolluk kuvveti zabıtalar ve meslek odalarıyla işbirliği yaparak denetimleri sıklaştırıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu hafta içinde verdiği 349 bin TL idari para cezasının devam ederken, yetkileri olmadığı halde kaçak olarak ev kiralayıp satanların çalışma yöntemlerini araştırdık.

YETKİLERİ YOK AMA

Yetkisi olmadığı halde 2 milyon 100 bin lira ile 2 milyon 300 bin lira arasında değişen bir evi internetten 3 milyon 870 liradan satmaya çalışırken yakayı ele veren sahte emlakçıya verilen ceza Ankara'nın Mamak ilçesinde kesilmişti. Bakanlık ekiplerinin incelemelerinde tespit edilen sahte emlakçı gibi Ankara'da kaçak yöntemlerle faaliyet gösteren yüzlerce yetkisiz kişi bugüne kadar tespit edildi. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam'ın verdiği bilgiye göre: Ankara genelinde, 2 bin civarında kaçak emlakçı var.

ÇOĞU "AYAKÇI' ROLÜNDE

Altındağ, Mamak ve Keçiören gibi kentin doğusundaki ilçelerde yoğunlaşan ve "Ayakçı" diye tabir edilen bu kişilerin yüzde 95'inin fiziki olarak ofisi veya dükkanı yok. Bu işi çoğunlukla internet veya sosyal medya kanalları üzerinden yapıyorlar. Farklı meslek gruplarında çalışıp emlakçılık yapanlar da var. Eş, dost ve arkadaş çevrelerinin yanı sıra sosyal medyada ağlarına düşürdükleri kişilerin evlerini satıp komisyon alıyorlar. Bazıları ise nalbur dükkanları ve müteahhitlik ofisleriyle bağlantılı çalışıyor.

BAZISI İHBARLA YAKAYI ELE VERİYOR

Kayıtlı çalışmadıkları için kaçak emlakçıların piyasayı manipüle etme ihtimali yüksek. Piyasa değerinin çok üzerinde kira isteyen ve spekülatif rakamlarla satılık daire piyasasını şişirenlerin bazısı yapılan ihbarlar sonucunda yakayı el veriyor. Emlak odaları veya duyarla vatandaşlar, tespit ettikleri veya karşılaştıkları sahte emlakçıları, Vergi Dairelerine, Ticaret İl Müdürlüklerine ve zabıta ekiplerine bildiriyor. Bazen de şüpheli para transferlerinden hareketle yapılan takip sonucu kayıt dışı iş yapıp vergi kaçıranlar tespit ediliyor.

İHBAR SAYISI BU YIL İKİYE KATLANDI

2022 yılında Ankara genelinde 48 kaçak emlakçı ihbar edildi. Bunlardan 20 kişi Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'ne, 7 kişi Zabıta Müdürlüklerine, 21 kişi de Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne ihbar edildi. Bu yıl ise başkentte 121 yetkisiz emlakçı ilgili kurumlara ihbar edildi. Bu ihbarların 16'sı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'ne, 2'si Zabıta Müdürlüklerine, 4'ü Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne ve 99 kişi de Gelir İdaresi Başkanlığı'na şikayet edildi.