Devletin gizli gücü GAMER

Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kaynaklı acil durumlar ve afet gibi felaketlerde devreye giren GAMER, kurumlar arasında koordinasyonu sağlıyor, etkin ve hızlı müdahaleye öncülük ediyor.

Terör asayiş, kaçakçılık ve organize suçla, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, bilişim suçları, sınır olayları, trafik kazaları ve cezaevi olayları da GAMER'in ilgi alanında bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi, Göç İdaresi Başkanlığına ait 18 görüntüleme, 18 sorgulama ve 3 haberleşme olmak üzere toplam 39 sistemi takip ve koordine eden GAMER'de güvenlik birimlerine bağlı personel çalışıyor.

Projenin Konusu ve Amacı

GAMER Yazılımı Projesi, kamu düzenini ve güvenliğini bozucu nitelikteki olayların önlenmesi, bu olaylar sonucu ortaya çıkan acil durumlarda koordinasyonun sağlanmasını kolaylaştıracak bir sistem olup tanımlanan olaylarda ihbar anından başlayarak sonuçlandırılmasına kadar olan süreçte ortaya çıkan bilgileri güvenli bir şekilde elde ederek, olay ile ilgili tüm veri tabanlarında var olan bilgiler ile birlikte illerde ve merkezde koordinasyon makamlarına raporlayan ve analiz etme imkanı sağlayan yine ihtiyaç halinde operasyon makamlarına anlık gerekli bilgileri aktarmaya yarayan 7/24 çalışan bir sistemdir.

GAMER Projesinin Çalışması ve Yönetimi

Tüm iller GAMER altyapısına entegre edilmiştir.

Ankara il GAMER ve Bakanlık Merkez GAMER başta olmak üzere tüm illerde aktif olarak hizmet verilmektedir.

GAMER Yazılım Programı üzerinden kesintisiz olarak KGYS görüntülerine erişim sağlanabilmekte ve tüm kameralar aktif olarak izlenebilmektedir.

Harita Genel Komutanlığı tarafından çekilen hava fotoğrafları (ortofoto) verilerinin mevcut GAMER haritası üzerine giydirilmesi , (3 Boyutlu Orto Foto) sağlanmıştır.

Trafik yoğunluk haritası (Geçmiş ve canlı veriler) GAMER yazılımına eklenme çalışmaları devam etmektedir.

Gamer Entegrasyonu Sağlanan Servisler; İller İdaresi Genel Müdürlüğü; 112 entegrasyonu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; T.C. Kimlik Numarasından Kişi ve Adres Bilgisi entegrasyonu Yerleşim yerinde oturanların sorgulanması servisi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü; Tahdit Sorgulama entegrasyonu Göçmen bilgisi sorgulaması Adalet Bakanlığı; Adli Sicil Bilgisi Jandarma Genel Komutanlığı; Silah Ruhsat Bilgileri Sorgu Sistemi Kiralık Araç Bilgi Sistemi (KABİS) ATS - Araç Takip Sistemi Konaklama Bilgi Sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü; Emniyet Genel Müdürlüğü ile GAMER merkez arası noktadan noktaya devre 75.000 aktif izlenilen KGYS entegrasyonu Şahsın Araç Kiralama Bilgileri Benzinlik Bilgisi Sorgulama HGS-OGS Bilgisi Sorgulama Konaklama Bilgileri Sorgulama Yurtdışı Giriş-Çıkış Sorgulama Otopark Bilgisi Sorgulama Plaka Tanıma Sistemi Sorgulama Silah Ruhsat Bilgisi Sorgulama AFAD; AYDES Web Servisi



Gamer Entegrasyon Çalışmaları Devam Eden Servisler; Türkiye Noterler Birliği; ARTES Araç Tescil Hizmetleri Sorgulama Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; Şahsın Ehliyet Bilgileri Şahsın Pasaport Bilgileri İller İdaresi Genel Müdürlüğü; Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezi Yaygınlaştırması tamamlandıktan sonra veri analizi yapılarak çıkarımlarda bulunacak yapay zeka sistemleri kurulması Sahil Güvenlik Komutanlığı; SGRS Projesi Milli Savunma Bakanlığı; SİHA ve İHA Görüntülerinin Aktarılması



Projenin Sonucu

Türkiye genelinde meydana gelen olaylar İçişleri Bakanlığı'nda kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden GAMER projesi sayesinde anında izlenebilmekte ve gösteri, protesto gibi toplumsal olaylar canlı takip edilebilmektedir. Yerli imkanlarla geliştirilen yazılım ile anlık veri, ses, görüntü aktarımı sağlanmaktadır.

Kurumlarası entegrasyon ile veri alışverişi sağlanarak birçok sorgulama işlemi yazılım üzerinden yapılabilmektedir.

Uygulama geliştirme çalışmaları devam etmek olup Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezlerinin devreye alınması ile birlikte very madenciliği, olay analizleri yapılacak olup, olayların önceden tahminlenmesi gibi yapay zeka çalışmaları yapılacaktır.

Zeliha Mangırcıoğlu