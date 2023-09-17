Meclis'in çalışma takvimi netleşiyor: 2024 reform dolu olacak

1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma takvimi netleşiyor. Genel Kurul'da ele alınacak ilk düzenleme emekli maaşları ve gençlere vergisiz cep telefonu uygulaması olacak. Ekonomi yönetiminin devreye sokacağı enflasyonla mücadele ve kamu maliyesine yönelik düzenlemeler ve bir dizi reform da Meclis'in ilk işleri arasında yer alacak.

Ekimin üçüncü haftasında bütçe maratonunun başlayacağı Meclis'te, aralık ayı sonrası parlamenterleri yoğun bir dönem bekleyecek. İstanbul Finans Merkezi Kanunu önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde devreye alınacak. Düzenleme ile katılım finansın kurumsal dönüşümü gerçekleştirilecek. Katılım sigortacılığı mevzuat ...

EMRAH ÖZCAN