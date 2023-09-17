Samsun'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 10:09, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 10:10
Vedat Ç. idaresindeki 55 AVS 64 plakalı otomobil ile Burhan M. yönetimindeki 55 RM 952 plakalı hafif ticari araç Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı eski hastane kavşağında çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Yüksel D, Nalan A, Necla K. ile Aysel Ç. hafif yaralandı.
Yaralılar Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.