Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulu, 7 Ekim'de yapılacak
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 7 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 10:58, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 11:01
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul toplantısı 7 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 14 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.