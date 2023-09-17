Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde çıkan olayların araştırılması talimatı verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 11:15, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 11:36
CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir." ifadesi kullanıldı.