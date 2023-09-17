Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde çıkan olayların araştırılması talimatı verdi

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir." ifadesi kullanıldı.