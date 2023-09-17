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Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan bebek öldü

Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden bebek hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 11:44, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 11:45
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Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan bebek öldü

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde dün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde A.K'nin pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği B.M.F. bebek sevk edildiği Gaziantep'teki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Z.F, H.G. ve İ.F.G'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde dün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde A.K. pompalı tüfekle havaya ateş açmış, tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etmişti.

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