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Bakan Yumaklı, İzmir'deki kazada yaralı kurtulan helikopter pilotunu ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınına müdahale etmek için barajdan su alırken kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı kurtulan Kırgızistan uyruklu pilotu hastanede ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 14:01, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 14:02
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Bakan Yumaklı, İzmir'deki kazada yaralı kurtulan helikopter pilotunu ziyaret etti

Bakan Yumaklı'ya Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaretinde, İzmir Valisi Süleyman Elban ile diğer ilgililer eşlik etti.

Yumaklı, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaralı Kırgız pilotun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yaralı pilotu yormamak adına kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Yumaklı, "Kendisine moral verdik. Umarım çok kısa bir zamanda iyileşir." dedi.

Düşen helikopterle ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yumaklı, "Umuyorum ki bugün, gün tamamlanmadan helikopterin de suyun altından çıkartılması mümkün olabilecek. Balon yöntemiyle çıkartılacak. Arkadaşlar bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Son derece de deneyimli bir ekip var. Onlar da işlemlerini, çalışmalarını tamamladıktan sonra biz artık kazanın tamamıyla alakalı, en azından durum tespitiyle ilgili bütün kısımlarını bitirebilmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, yangın bölgesini de havadan inceledi.

Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Tahtalı Barajı Havzası'nda geniş bir alana yayılan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel sevk edilmişti.

Yangına müdahale eden ve gece görüş özelliği olan helikopterlerden biri, gece kaza kırıma uğramıştı. Helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu sağ kurtarılmış, kayıp 3 personel için arama çalışması başlatılmıştı.

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