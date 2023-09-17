Edirne otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

B.K. yönetimindeki BKJ 6161 plakalı otomobil, Gelibolu-Keşan kara yolunun 12. kilometresinde O.K. idaresindeki 06 SAF 06 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan H.K. ve A.S'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücüler O.K. ve B.K. ile araçlarda bulunan C.İ. ve O.S. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.