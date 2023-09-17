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Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı: Milletimiz darbe defterini kapattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşanan idamlar, milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır. Milli iradeyi ve milletin tercihlerini yok sayan 27 Mayıs darbesinin ardından Adnan Menderes ve arkadaşlarının haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilmeleri tarihe kara bir leke olarak geçmiştir." ifadesinin kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 15:15, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 15:06
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Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı: Milletimiz darbe defterini kapattı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 62. yılında Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Erdoğan mesajında, 16-17 Eylül 1961'de yaşanan idamların milletin hafızasında derin yaralar açtığını belirterek, "Milli iradeyi ve milletin tercihlerini yok sayan 27 Mayıs darbesinin ardından Adnan Menderes ve arkadaşlarının haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilmeleri tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Tek parti faşizmine karşı 'yeter söz milletin" diyerek cesur bir yürüyüş başlatan Menderes ve yol arkadaşları, milletimizin büyük bir teveccühüne mazhar oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Menderes ve yol arkadaşlarının 10 yıllık iktidarları döneminde, Türkiye'de hak ve özgürlüklerden sanayileşmeye kadar pek çok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, milletin "Demirkırat" diyerek sahiplendiği Demokrat Parti hareketinin, ülkede sadece çok partili siyasi hayatın ve demokrasinin değil, aynı zamanda büyük bir kalkınma hamlesinin de sembolü haline geldiğini belirtti.

Erdoğan, ülkesi ve milleti için gecesini gündüzüne katarak 10 yıl boyunca hizmet eden Menderes'in dürüstlüğü, çalışkanlığı, tevazusu ve beyefendi kişiliğiyle insanların gönlünde taht kurduğunu kaydetti.

"Milletimiz 15 Temmuz'da darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır"

Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıralarının şehadetlerinin üzerinden geçen 62 yıla rağmen milletin kalbinde yaşamayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Menderes'i, Zorlu'yu ve Polatkan'ı iftiralarla darağacına gönderenler ise alınlarındaki lekeden hiçbir zaman kurtulamadılar. 27 Mayıs 1960'ta başlatılan, 1971, 1980, 1997 yıllarında tekrarlanan kötü geleneği hortlatma girişimini, 15 Temmuz 2016'da bir kez daha yaşadık. Asker üniforması giymiş FETÖ'cü hainlerin darbe teşebbüsünü, Allah'a hamdolsun, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte boşa çıkardık. Kahraman milletimiz, 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durdurarak, darbe defterini bir daha açılmamak üzere ülkemizde kapatmıştır, artık darbelerin de hukuku katleden Yassıada sahnelerinin de İmralı'da kurulan idam sehpalarının da tekrarına izin vermeyeceğini göstermiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü oyunun sahnelendiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını da milletin bu kararlılığının yeni bir nişanesi olarak gördüklerini, milletin, terör örgütleriyle yol yürüyenleri sandığa gömmek suretiyle iradesine ve geleceğine çok güçlü şekilde sahip çıktığını ifade etti.

Hükümet olarak milletin güvenine layık olmak, sandıkta emanet ettikleri iradeye gölge düşürmemek için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle şehadetlerinin 62'nci seneyi devriyesinde merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak ve mezarları önünde Fatiha okumak üzere bir araya gelen siz kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum."

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