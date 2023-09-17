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Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 15:25, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 16:52
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Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakan Yumaklı yangın bölgesine gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Yumaklı'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangının devam ettiği bölgeye gittiği ifade edildi.

Yumaklı da sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Alanya'daki orman yangınına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" ifadesini kullando

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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