AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ilk seçim şarkısını paylaştı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlanan ilk seçim şarkısını paylaştı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 16:15, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 15:51
Kabaktepe'nin, X sosyal medya hesabından "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti" notuyla paylaştığı şarkının klibinde, İstanbul'un havadan görüntülerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemlerde katıldığı programlara ait videolarına yer verildi.