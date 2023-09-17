Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı

Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı.

Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için helikopterin de desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

