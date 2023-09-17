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YKS'de ek tercih süreci için son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona erecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 16:33, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 16:35
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YKS'de ek tercih süreci için son gün

Üniversite adayları için ek yerleştirme tercih işlemleri 12 Eylül'de başlamıştı.

Ek yerleştirme tercih işlemleri, bugün 23.59'a kadar yapılabilecek.

Tercihler, ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından gerçekleştirilebiliyor. Adayların ek yerleştirmede 24 tercih hakkı bulunuyor.

Toplam 162 bin 980 ek kontenjan için tercih yapılabilecek

Verilen kayıt süresinin ardından kaydolmayan aday ve boş kalan kontenjan sayısı da belli oldu. Buna göre, şehit ve gazi yakını, depremzede ile 34 yaş üstü kadın ek kontenjanları hariç tutulduğunda, bu yıl herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için 150 bin 119 ek kontenjan bulunuyor.

Bunun yanında şehit ve gazi yakını ek kontenjanı 3 bin 236, depremzede ek kontenjanı 2 bin 621 ve 34 yaş üstü kadın kontenjanı 7 bin 4 olmak üzere 12 bin 861 ek kontenjan mevcut. Bu kontenjanlar dahil edildiğinde YKS için adaylar, verilen ikinci şans döneminde toplam 162 bin 980 ek kontenjan için tercihte bulunabilecek.

Kontenjanların yüzde 99,8'i dolmuştu

Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 adayın başvuru yaptığı YKS'ye bu yıl yüzde 9'a yakın artışla 3 milyon 527 bin 443 aday başvurmuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ikamet eden öğrenciler için yaşadıkları ildeki üniversitelerde 24 bin 677 ek kontenjan ayrıldı. Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara, devlet yükseköğretim kurumlarında da yaklaşık 21 bin ek kontenjan verildi.

Şehit ve gazi yakınları için bu yıl ilk defa vakıf yükseköğretim kurumlarında 3 bin 774 kontenjan ayrıldı.

Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında (açıköğretim hariç) toplam kontenjan bu yıl 923 bin 411 olmuştu. Söz konusu kontenjanlara bu yıl 898 bin 24 aday yerleşti. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi arttı.

34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmişti.

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