Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
TFF, A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz ile yolları ayırmaya karar verdi. Resmi açıklamanın Salı günü gerçekleştirilecek olan TFF Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yapılacağı öğrenildi.
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi bitti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik adam için kararını verdi.
Resmi açıklamanın Salı günü gerçekleştirilecek olan TFF Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yapılacağı öğrenildi.
A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
A Milli Takım'da yeni teknik direktör adayları da netleşiyor. Öne çıkan isimler Abdullah Avcı, Fatih Terim, Sergen Yalçın, Joachim Löw ve Vincenzo Montella.
Adaylarla görüşecek olan Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü kısa süre içinde belirleyecek.