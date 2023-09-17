Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!

A Milli Takım'da yeni teknik direktör adayları da netleşiyor. Öne çıkan isimler Abdullah Avcı, Fatih Terim, Sergen Yalçın, Joachim Löw ve Vincenzo Montella.

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi bitti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik adam için kararını verdi.

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