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Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin tutuklandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 16:48, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 16:49
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Açıklamayı Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Yerlikaya paylaşımında, "Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 17 terör örgütü mensubu yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı; 5'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildi.

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