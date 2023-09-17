Erdoğan'ın ilk programı Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta bir dizi temasta bulunacak. Erdoğan, ilk olarak Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta salı günü başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi bir dizi programa katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek. Pazartesi günü de Concordia Zirvesi'nde konuşacak.
Erdoğan, salı günü ise 78'inci BM Genel Kurulu toplantısına katılacak. Konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili önemli mesajlar verecek.
Çok sayıda ikili görüşme yapması bekleniyor
Cumhurbaşkanı'nın New York'ta çok sayıda ikili görüşme de yapması bekleniyor.
Çarşamba günü ise Türk-Amerikan İş Konseyi 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'nda iş insanlarıyla buluşacak.
Türkevi'nde sevgiyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile TSİ 00.25'te ABD'nin New York şehrine gitmişti.
Erdoğan'ı Türkevi önünde coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.