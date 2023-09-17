Fahrettin Altun: Bu millet sizi unutmadı, unutmayacak!

İletişim Başkanı Altun, "Yeter söz milletindir!" diyerek milletin iradesi ve tercihlerinin tüm alanlara yansıması için büyük mücadelelere imza atan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'nın vefatlarının 62. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Fahrettin Altun X hesabından yaptığı paylaşımda; Bu millet sizi unutmadı, unutmayacak! "Yeter söz milletindir!" diyerek milletin iradesi ve tercihlerinin tüm alanlara yansıması için büyük mücadelelere imza atan değerli devlet adamı #AdnanMenderes'i ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı vefatlarının 62. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun' İfadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun : 'Ülkemize bu büyük acıyı yaşatan vesayetçileri, vesayetten beslenen ihanet odaklarını, vesayet bekçilerini, şanlı tarihimizi kirletenleri, milli iradeyi idam sehpasına çıkartan jakoben zihniyeti, dezenformasyon ve iftiralarla özgür iradeyi kafese alanları kınıyoruz' açıklamasında bulundu.

Altun, paylaşımının devamında, 'Türk demokrasi tarihinde büyük hizmetlere imza atan, Türkiye'ye içeride ve dışarıda saygınlık kazandıran, ülkeyi baştan başa imar edip kalkındırmaya çalışanları hedef alanları telin ediyoruz.' İfadelerini kullandı.