Bakan Özhaseki: 'Sıfır Atık' Türkiye'nin bir markası haline geldi

Bakan Özhaseki, ABD'nin New York şehrinde TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şu anda Türkevi'ndeyiz ve BM'nin tam karşısındayız. Burada Türk bayrağı altında olmak, kendi evimizde olmak bizim için de gurur verici. Burada yapılan BM toplantısının ana gündem maddesi bir taraftan sürdürülebilir adaletli bir kalkınma, bir taraftan da iklim değişikliğiyle alakalı ortaya çıkan manzara. Haliyle bu konu bizi yakından ilgilendiriyor. Bütün birimlerimiz bu konuda teyakkuzdalar ve müthiş bir çalışma içindeler.

Bu konuda bizim yedi yıl önce başlattığımız bir Sıfır Atık projesi vardı. Önce kendi bakanlığımızda bir yıl kadar denedik, sonra Emine Hanım projeyi çok sevdi, üstlendi, hamiliğini yaptı ve dünyaya açtı. Şu anda Sıfır Atık sadece atıkların geri kazanımı, bir döngüsel ekonomiden olmaktan öte bu ülkenin bir markası haline geldi. Bundan sonra iklime karşı duyarlı, çevreye karşı duyarlı her kim varsa Sıfır Atık konusuna bir vurgu yapıyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz.