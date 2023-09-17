Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlanarak maçı yarıda bıraktı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın 3'üncü dakikasında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekipte milli oyuncu Cengiz Ünder, karşılaşmanın henüz 3'üncü dakikasında sakatlık yaşadı. Topla birlikte orta sahada kat ettiği sırada sol baldırını tutan Ünder, kendini yere bıraktı.

İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan tecrübeli oyuncu, daha sonra saha kenarına geldi. Cengiz Ünder'in yerine 5'inci dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.