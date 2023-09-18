Yangına müdahale ederken dumandan zehirlenen kişi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşusunun bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kişi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 07:11, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 07:16
Kırsal Hilmiye Mahallesi'nde Y.Z.A. (70), komşusunun fındık bahçesinde çıkan yangına müdahale etmek istedi.
Dumandan zehirlendiği öne sürülen yaşlı adam, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.