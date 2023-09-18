Meteorolojiden il il 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.