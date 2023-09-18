18 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları
18 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ve Kayakadın köyünü ziyaret edecek, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Edirne/13.40-17.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- TÜİK, 2020-2022 dönemine ilişkin "hayat tabloları"nı yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak.
(Muğla/10.30)
2- İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personeli arama kurtarma çalışmaları takip ediliyor.
(İzmir)
SPOR
1- Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek.
(Belgrad)
2- Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor ve EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/Sivas/20.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesi, Sakaryaspor-Bodrum FK maçıyla sona erecek.
(Sakarya/20.00)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta kapanış maçında Bursa Uludağ Basketbol ile Çankaya Üniversitesi karşı karşıya gelecek.
(Bursa/15.30)