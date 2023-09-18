İp gibi dizilip ilerleyen Starlink uyduları Tunceli semasında görüntülendi
Starlink uyduları Tunceli'nin Pülümür ilçesi semalarında görüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 09:40, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 09:54
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere yapılan Starlink uyduları, Türkiye'de birçok bölgeden izlenirken uydular dün akşam saatlerinde Tunceli'nin Pülümür ilçesi semalarında görüntülendi. Görüntüde tek sıra halinde ilerleyen uydular bir süre sonra yanlarından gecen tek ışık sonrası gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.