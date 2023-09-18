3 kurum toplamda 7 bin 246 personel almak için ilana çıktı
İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ulaştırma Bakanlığı çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 10:10, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 10:14
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6940 sözleşmeli uzman erbaş alacak. Son başvuru tarihi 02 ekim 2023
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İçişleri Bakanlığı 215 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı 215 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 ekim 2023
İçişleri Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 eylül 2023