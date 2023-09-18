Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 3 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beşpınar Mahallesi mevkisinde taziyeevinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.

Kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.