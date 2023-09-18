YHT biletlerine zam geldi
YHT biletlerine zam geldi
%1.79 Faizli 70.000 TL Kredi Fırsatı!
%1.79 Faizli 70.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Fatih Altaylı'ya Diyanet'in fetva ve görüşleri hakkındaki paylaşımları nedeniyle iddianame
Fatih Altaylı'ya Diyanet'in fetva ve görüşleri hakkındaki paylaşımları nedeniyle iddianame
3 kurum toplamda 7 bin 246 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 7 bin 246 personel almak için ilana çıktı
Dolar yeniden 27 TL'yi aştı
Dolar yeniden 27 TL'yi aştı
Bankalara yeni talimat: TL'yi cazip kılacak yeni kararlar alındı
Bankalara yeni talimat: TL'yi cazip kılacak yeni kararlar alındı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler
MB'den tarih düzenlemesi: Dönüşüm hesaplamalarında değişikliğe gidildi
MB'den tarih düzenlemesi: Dönüşüm hesaplamalarında değişikliğe gidildi
Jandarmaya 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarmaya 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Erdoğan'dan Elon Musk'a bir çağrı bir de davet
Erdoğan'dan Elon Musk'a bir çağrı bir de davet
Gözler MB'nin faiz kararında
Gözler MB'nin faiz kararında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
YKS'de ek tercih süreci için son gün
YKS'de ek tercih süreci için son gün
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde sevgiyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde sevgiyle karşılandı
Meclis'in çalışma takvimi netleşiyor: 2024 reform dolu olacak
Meclis'in çalışma takvimi netleşiyor: 2024 reform dolu olacak
Ankara'da 2 bin kaçak emlakçı var
Ankara'da 2 bin kaçak emlakçı var
Eris için maske ve kapanma yok!
Eris için maske ve kapanma yok!
Yangına müdahale eden helikopter baraja düştü, 3 mürettebat aranıyor
Yangına müdahale eden helikopter baraja düştü, 3 mürettebat aranıyor
Türksat 6A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılması bekleniyor
Türksat 6A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılması bekleniyor
Tarlada çalışırken arının soktuğu kadın öldü
Tarlada çalışırken arının soktuğu kadın öldü
FETÖ'cü doktorun kirli tuzağı
FETÖ'cü doktorun kirli tuzağı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Fatih Altaylı'ya Diyanet'in fetva ve görüşleri hakkındaki paylaşımları nedeniyle iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Altaylı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetva ve görüşle ilgili paylaşımındaki üslup ve ifadelerin, "sövme" niteliğinde olduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 10:37, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 10:38
Yazdır
Fatih Altaylı'ya Diyanet'in fetva ve görüşleri hakkındaki paylaşımları nedeniyle iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı ve üyelerine kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı ve 15 üyesinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede Altaylı' nın sosyal medya hesabından 17 Şubat tarihinde mağdurlara yönelik "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk'ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" şeklindeki paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Altaylı'nın savunmasında söz konusu sosyal medya paylaşımını kendisinin yaptığı, eylemin ifade özgürlüğü kapsamında olduğundan üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği aktarılan iddianamede, sanığın olay tarihinde ulusal çapta haber yapan televizyon ve gazetede yayınlar yapan tanınmış bir basın mensubu olarak, kamusal ilgi ve menfaat olan konularda yayın yapma haber verme, yazı yazman eleştirme, tepki gösterme, halkı bilgilendirme ve gerçeğe uygun yayınlar yapma gibi görevleri olduğunu kaydedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve yerleşik yargı içtihatları ışığında sanığın görevini yerine getirirken basın hürriyeti kapsamında, yayın yapma, tepki ve eleştiri hakkının belirli sınırları olduğu hatırlatılan iddianamede, Altaylı'nın açıklamasının eleştiri sınırlarını aşarak olayın muhatabı olan mağdurlara yönelik alenen hakaret suçunu oluşturduğu ifade edildi.

İddianamede şu tespitlere yer verildi:

"Somut olayda tanınmış bir gazeteci, basın mensubu ve yazar olarak sanığın Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetva ve görüş ile ilgili eleştirme ve tepki göstermesinde basın hürriyeti anlamında kamusal ilgi ve menfaat bulunduğu kabul edilse de, yapılan paylaşımın basının mesleki ve evrensel ilke, kural, değer ve standartlarına uygun olduğundan bahsedilemeyeceği, kullanılan üslup ve ifadelerin doğrudan doğruya mağdurlara sövme niteliğinde olduğu, mağdurların şeref, onur ve saygınlıklarını rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşılmaktadır."

Ankara 61. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Altaylı'nın "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bu Habere Tepkiniz