YHT biletlerine zam geldi
Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yapıldı. İstanbul-Ankara YHT bileti yüzde 33 zamla 430 liraya yükseldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 11:09, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 11:14
YHT biletlerine zam geldi
Sene başında yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından temmuz ayında yüzde 30 oranında artan YHT biletlerine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) yüzde 65'e varan oranda yeni bir zam daha geldi.
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İstanbul-Ankara bileti yüzde 33 zamla 430 liraya, Ankara-Konya bileti ise yüzde 37 zamla 200 liraya yükseldi.
Ankara-Eskişehir biletine ise yüzde 65, Ankara-Sivas biletine yüzde 50, İzmit-Konya biletine ise yüzde 58 zam yapıldı.