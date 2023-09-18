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İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan yolda 'kış çilesi' bitiyor

Konya-Antalya kara yolunda inşasında sona gelinen 7 bin 360 metrelik Alacabel Tüneli ve bağlantı yolu, konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 11:54, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 12:24
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İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan yolda 'kış çilesi' bitiyor

Konya'nın ulaşımdaki önemini artıran ve turizm merkezi Antalya ile kara yolu bağlantılarını güçlendiren yatırımların hayata geçirilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin kara yolu ağında kuzey-güney aksı üzerinde ana arter özelliği taşıyan Konya-Antalya yolunun 1825 rakımlı kıvrımlı, eğimli ve rampasıyla anılan mevkisindeki Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları projesinde sona geliniyor.

Proje kapsamında 7 bin 360 metre uzunluğundaki tünel ve 11 kilometrelik bağlantı kısmında bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol yapılıyor.

Alacabel Tüneli'nde kazı ve destek imalatı tamamlandı, her iki tüpte de ışık göründü. Tünelde yıl sonuna kadar kaplama betonun bitirilmesi hedefleniyor.

Kış aylarında kesintisiz ulaşım sağlayacak

Alacabel Tüneli ve bağlantı yolunun, mevcut yola göre 427 metre daha aşağıda olmasından ötürü kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçilecek.

İç Anadolu Bölgesi'nden Akdeniz Bölgesi'ne kesintisiz ulaşım sağlayacak projeyle yıllık 186 milyon lira akaryakıt tasarrufu olacak.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AA muhabirine, kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir ilçe sınırlarındaki Alacabel Geçidi'nde trafikte aksamalar olduğunu söyledi.

Yol uzun süre kapandığında araçların dinlenme tesislerinde bekletildiğini aktaran Tutal, şunları kaydetti:

"Kışın Alacabel bölgesinde ciddi sıkıntılar olur. Geçtiğimiz yıllarda çığ düşmeleri de oldu. Burada kamyonların ve diğer araçların kaldığını biliyoruz. Çorbalarını ikram ediyoruz, onları ağırlıyoruz. Artık bu kış tünelden geçmek istiyoruz. Türkiye'de birçok viyadükler, tüneller, otoyollar inşa edilerek tarih yazıldı. Buna Seydişehir'de de not düşmek istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda kullanılmasını arzu ediyoruz çünkü yıllık 5 milyon araç geçişi var. Çalışmalar hızla ilerliyor, şu an için bir sıkıntı yok. Yetkililer, kışın kontrollü bir şekilde geçişin verileceğini söylemişlerdi. Allah izin verirse bu kışın tüneli kullanacağız."

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