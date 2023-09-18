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Hakim İrfan Saraç ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden hakim İrfan Saraç'ın cenazesi, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 12:33, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 13:33
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Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan hakim Saraç'ın (47) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Şarkışla ilçesi Örtülü köyüne getirildi.

Saraç'ın cenazesi köy mezarlığında düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Cenaze törenine Saraç'ın ailesi, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Ekici, Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Soycan, Tarsus Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Ekici, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, çok üzgün olduklarını ve acıyı paylaşmaya geldiklerini belirterek, "Talihsiz bir kaza sonucu hem meslektaşımızı hem de eşini kaybettik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, nur içinde yatsın." dedi.

Gündoğdu ise meslektaşını kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Bugün işe başlayıp çayımızı içmeye gelecekti. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Saraç'ın eşi Emre Saraç'ın (43) cenazesinin ise memleketi İzmir'de toprağa verildiği öğrenildi.

İrfan Saraç'ın kullandığı 35 BZ 527 plakalı otomobil, 16 Eylül'de, İzmir-Ankara E96 kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjü aşmış ve karşı yönden gelen B.A.E. (53) yönetimindeki 35 ANY 976 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada Tarsus adliyesinde hakim olan İrfan Saraç ile eşi Emre Saraç hayatını kaybetmiş, çiftin 11 yaşındaki çocukları Uygar Saraç yaralanmıştı.

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