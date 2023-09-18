FETÖ operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Örgüt mensubu 254 kişiyi teşhis ettiği ve örgüte ilişkin faydalı bilgiler verdiği belirtilen 8 şüpheli, "adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları", 1 zanlı da "tutuklanması" talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "FETÖ'nün mahrem imamlarına" yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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