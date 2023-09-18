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Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya emniyet ve jandarma tarafından etkisiz hale getirilen kırmızı ve turuncu kategorideki iki teröristin talimatlarını verdikleri eylemleri paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 13:35, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 13:36
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Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Bakan Yerlikaya etkisiz hale getirilen iki teröristin verdikleri eylem talimatlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI??
KAHRAMAN EMNİYET VE JANDARMAMIZIN ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ KIRMIZI VE TURUNCU KATEGORİDEKİ İKİ HAİN TERÖRİSTİN:
7?9? CANIMIZIN ŞEHİT EDİLDİĞİ, 3?3?9? MASUM İNSANIMIZIN YARALANDIĞI EYLEMLERİN TALİMATLARINI VERDİKLERİ TESPİT EDİLDİ??
???BTÖ'nün sözde Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI kategoride aranma kaydı bulunan ve ETKİSİZ HALE GETİRİLEN Axin Muş kod adlı Hülya Demirer'in:
??12 Mayıs 2016 tarihinde #İstanbul #Sancaktepe'de 5'i asker 3'ü sivil olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, askeri personel servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı eyleminin talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu,
??7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul #Fatih-Vezneciler semtinde 5'i polis memuru, 7'si sivil olmak üzere 12 canımızın şehit edildiği, 36'sının yaralandığı çevik kuvvet polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı eyleminin talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu,
??10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul #Beşiktaş'ta 36'sı polis 8'i sivil olmak üzere toplamda 44 canımızın şehit edildiği, 150'sinin yaralandığı çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı saldırı olayının talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu,
??16 Aralık 2022 tarihinde #Diyarbakır-#Mardin yolunda 8'i polis, 1'i vatandaşımız olmak üzere 9 kişinin yaralandığı Çevik Kuvvet zırhlı aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı eyleminin talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu,
??13 Mart 2018 tarihinde #Diyarbakır #Dicle'de operasyon esnasında meydana gelen EYP'li saldırıda 3 güvenlik görevlimizin şehit, 4 güvenlik görevlimizin yaralanması,
??19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır #Hani'de yol kesme eyleminde 2 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi,
??12 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır #Kulp kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 7 vatandaşımızın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması,
??8 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır #Kulp kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 5 vatandaşımızın şehit edilmesi,
??9 Ocak 2021'de Diyarbakır #Lice kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlimizin yaralanması,
??22 Haziran 2022 tarihinde #Lice kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlimizin yaralanması olaylarına katıldığı tespit edildi.
???Bakanlığımızca Terörden Arananlar listesinde TURUNCU kategoride yer alan , örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösteren ve ETKİSİZ HALE GETİRİLEN Rohat Kulp Amed kod adlı Cihat Ay'ın
??11 Nisan 2017'de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak gerçekleştirilen EYP'li saldırıda 1'i güvenlik görevlisi ile 2'si sivil memur olmak üzere 3 canımızın şehit edilmesi, 118 vatandaşımızın yaralanması olayının faillerindendi.
BU CANİLERİ ETKİSİZ HALE GETİREN KAHRAMANLARIMIZI BİR KEZ DAHA TEBRİK EDİYORUM??
ALTINI ÇİZEREK BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUM:
SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR O HAİNLERİ DOĞDUKLARINA PİŞMAN EDECEĞİZ??
HER AN ENSELERİNDEYİZ??
VE HEPSİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ??
ŞEHİT AİLELERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜMÜZ VAR????
#TürkiyeninHuzuru????

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