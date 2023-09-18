Dicle Üniversitesi'nde eski öğrenci dekan yardımcısını bıçakladı
Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Başından yaralanan Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi, şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 13:48, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 14:27
Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Yılmaz'a, makam odasında ismi henüz öğrenilemeyen bir genç kız tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.
Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yılmaz, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.