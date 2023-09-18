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Kendisini 'astsubay', araç sahibini 'dayısı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı

Erzurum'da yaşayan Serdar Taçyıldız, internetten bulduğu aracı almak isterken kendisini "astsubay", taşıt sahibini de "dayısı" olarak tanıtan kişi tarafından 770 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 13:57, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 14:18
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Hınıs ilçesinde yaşayan Taçyıldız, Aydın'ın Köşk ilçesindeki internetten beğendiği aracı satın almak isterken, kendisini Hatay'da görevli astsubay olarak tanıtan bir kişinin mağduru oldu.

Araç sahibini de "dayısı" olarak tanıtıp Taçyıldız'ın güven duymasını sağlayan dolandırıcı, sahte dekont ve araç fotoğraflarıyla yalanını sürdürüp, 770 bin liranın hesabına geçmesinin ardından ortadan kayboldu.

Mağdur Taçyıldız'ın suç duyurusunda bulunduğu dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüpheli A.D'den şikayetçi olan Serdar Taçyıldız, AA muhabirine, 17 Temmuz'da internet üzerinden bir araç bulduğunu ve aracı ilana atan kişiyle görüştüğünü söyledi.

Dolandırıcının, kendisini Hatay'da görevli astsubay olarak tanıttığını ve aracın Aydın'da olduğunu anlattığını belirten Taçyıldız, "Amcam Aydın'a yakın bir mesafede olduğu için 'araca bakabilir misin' dedim. Amcam, telefonla iletişime geçtiğinde 'dayısı' diye bahsettiği kişiyle görüştü. Ekspertize gidildi, araçta herhangi bir sıkıntı olmadığını ve borcu olmadığını gördük. Amcam 'Notere geçelim, aracın satışı yapılsın' diyor. Notere geçiliyor ve imza aşamasına geliniyor. İmza aşamasında amcam, 'Araç temiz, sıkıntısı yok. Aracın sahibiyle görüşmüşsünüz, pazarlık yapmışsınız, şu anda dayısı yanımda. Serdar parayı atabilirsin' dedi. Ben de 770 bin lirayı gönderdim." diye konuştu.

"İnsanlar bizim gibi hataya düşmesin"

Parayı kendisini "astsubay" olarak tanıtan kişiye gönderdiğini anlatan Taçyıldız, şöyle devam etti:

"İşin ilginç tarafı bu kişi astsubay değil, bizzat dolandırıcı. Bir gün önce araç sahibiyle pazarlık ediyor, 500 lira kapora atıyor. 1 milyon lira değerindeki aracı asıl sahibinden alıyor, bize 770 bin liraya satıyor. Kendisini astsubay olarak tanıtan kişi, aracın fotoğraflarını ve ruhsatını bize atan kişi. Bize dayısı olarak tanıttığı kişiyle konuştuklarında 'Yarın yeğenlerim gelip aracı alacaklar. Onlara senin dayım olduğunu, aracın dayımda olduğunu ve şirket üzerine kayıtlı olduğunu söyledim, bilgin olsun. Kesinlikle seni tanıdığımı ya da tanımadığını söyleme' diyor. Biz de direkt araç sahibi ile muhatap olduğumuz için şahıs bize dayısı olduğunu söylüyor. Bundan dolayı mağdur olduk. İnsanların bizim gibi hataya düşmemesi için herkesin bilgilendirilmesini istiyorum."

Sahte banka dekontlarıyla güven kazanmış

Araç sahibinin dolandırıcının dayısı olmadığını sonradan öğrendiklerini belirten Taçyıldız, dolandırıcının, araç sahibine sahte 2 dekont atarak para gönderdiğini söylediğini ifade etti.

Taçyıldız, noterde imza aşamasında araç sahibinin, dekont gönderilmesine rağmen hesabına para gelmediğini aktardığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Normalde kendisini astsubay olarak tanıtan kişinin, araç sahibine 1 milyon göndermesi gerekiyor. Bu esnada araç sahibi hesabında hareketlilik olmadığını görüyor fakat dekontlar geliyor. Araç sahibi bu işte yanlışlık olduğunu söylüyor. Araç sahibi 'Kardeş siz para göndermediniz' diyor. Ben amcama dekontu atıyorum, adama gösteriyor. Araç sahibi kendisine para gelmediğini söylüyor. Para gelmediğini söylediği anda dolandırıldığımızı anladık."

Taçyıldız, bu tür dolandırıcılık olaylarıyla çok sayıda kişinin mağdur edildiğini vurgulayarak, "Yüce Türk adaletinin yardımlarını bekliyoruz çünkü çok zor durumdayım. Bu paranın içerisinde bir alın teri var. Meblağ büyük. Ben adalete sığınıyorum ve en kısa sürede adaletin yerini bulacağından eminim." diye konuştu.

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