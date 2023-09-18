Konut fiyatlarında temmuzda yıllık artış yüzde 95

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 31,2 oranında artış gösterdi. Konut fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay yüzde 95,9 seviyesindeydi.

İstanbul'da fiyatlar 83 arttı

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 82,7, 105,2 ve 97,1 oranlarında artış gösterdi.